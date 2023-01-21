مصر تُعلّق على تصريحات حسن نصر الله بشأن الوضع في البلاد

رام الله - دنيا الوطنعلّقت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والتي تحدث فيها عن الوضع الحالي في مصر.وقالت الخارجية المصرية في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع (فيسبوك): "رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، رفض السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، التعقيب على تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".وكان حسن نصر الله دعا لمراقبة الوضع في مصر والأردن، ومصر على وجه الخصوص، لافتاً إلى أنها "أول دولة أقامت اتفاقية سلام مع إسرائيل".وأضاف نصر الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية: "‏أين أصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟".