أهالي الجولان المحتل: دول عربية تضع "الجنسية الإسرائيلية" شرطًا علينا لدخول أراضيها

رام الله - دنيا الوطنقالت جماهير الجولان العربي السوري المحتل، إنّ دولاً عربية تشترط على أبناء الجولان "حمل جنسية الاحتلال الإسرائيلي لدخول أراضيها".وأشارت جماهير الجولان العربي السوري المحتل في بيان، إلى أنّ "الدولة المصرية أبلغتهم بعد التواصل معها بإزالة شرط الحصول على الجنسية الإسرائيلية ورفضها قانون الضم الباطل"، وفق قناة (الميادين).وأوضح البيان أنّ "مصر تفتخر بنضالات الأهل في الجولان وتمسكهم بهويتهم العربية السورية".وطالب البيان باقي الدول وخاصة العربية منها بأن تحذو حذو مصر بـ "إزالة شرط الحصول على الجنسية الإسرائيلية لدخول أراضيها".كذلك توجه البيان إلى العنصر الشبابي في الجولان السوري المحتل بـ"عدم الوقوع في فخ الإغراءات لزيارة هذه الدولة أو تلك ويكون الثمن الحصول على الجنسية الإسرائيلية".