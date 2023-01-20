سوريا: مقتل قيادي في تنظيم الدولة مع مرافقيه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السورية، مساء الجمعة، مقتل أحد قياديي تنظيم الدولة، في عملية شنّتها الأجهزة الأمنية السورية في ريف درعا جنوب البلاد.ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) عن مصدر أمني سوري قوله إنّ "الأجهزة الأمنية نفّذت عملية أمنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي".وأضاف أنّ "العملية أسفرت عن مقتل أحد متزعّمي تنظيم الدولة، وهو محمد علي الشاغوري، الملقب بأبو عمر الشاغوري، أحد القيادات المتبقية للتنظيم، بعد اقتحام مقرّ للتنظيم بجانب المدرسة الإعدادية في الحي الشمالي لبلدة المزيريب".وأوضحت الأجهزة الأمنية السورية أنّ "الشاغوري هو المسؤول عن عدد من عمليات الاغتيال والاعتداءات، التي كانت تجري في ريف درعا الغربي"، وفق قناة (الميادين).وأكّد المصدر الأمني أنّ العملية أسفرت كذلك عن "مقتل مرافقي الشاغوري، وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي"، كاشفةً أنّ ذلك جرى في عملية اقتحام نفذتها القوات السورية لمقرهم في البلدة، تخللها اشتباك مباشر مع "الإرهابيين"، ونتج منه مصادرة أسلحتهم الفردية.ويأتي ذلك بعدما كانت الداخلية السورية أعلنت، في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، مقتل ضابط برتبة رائد من وحدة المهام الخاصة في دمشق، وإصابة شرطيين من وحدة المهام الخاصة في درعا، بالإضافة إلى 3 مدنيين، في انفجار عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا، لدى مرورهم بالقرب منها.