السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية
كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء يوم الجمعة، شرط المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل.
وأكد الأمير فيصل في تصريح عبر (تويتر)، أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية.
وأوضح أن "التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة"، بحسب صحيفة (القدس) المحلية.
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ويوم أمس، كشفت قناة إسرائيلية، أن المملكة العربية السعودية وضعت شرطًا أمام إسرائيل للتطبيع معها ذات صلة بقضية فلسطين.
ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن مسؤولين سعوديين أفادوا بأنه سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضاف المسؤولون السعوديون للقناة: أن المملكة وضعت هذا الشرط إذا كانت إسرائيل معنية بالتطبيع معها.
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