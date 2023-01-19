مرتبطٌ بفلسطين.. السعودية تضع شرطًا للتطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية وضعت شرطًا أمام إسرائيل للتطبيع معها ذات صلة بقضية فلسطين.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن مسؤولين سعوديين أفادوا بأنه سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.وأضاف المسؤولون السعوديون للقناة: أن المملكة وضعت هذا الشرط إذا كانت إسرائيل معنية بالتطبيع معها.يذكر أنّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في لقاءٍ عقده في الأسابيع الأخيرة مع أعضاء من القوات الأميركية إن "العلاقات السعودية-الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول".ويشار إلى أن صحيفة (إسرائيل هيوم) أفادت بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنّ أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع "اتفاق سلام" مع السعودية.