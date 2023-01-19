بدعوةٍ من "الشعبية".. الفصائل بغزة تناقش تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطن

عقدت الفصائل الفلسطينية، مساء يوم الخميس، اجتماعًا هامًا دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بهدف مناقشة ضرورة تشكيل ائتلاف وطني.







وناقشت الفصائل خلال الاجتماع، ضرورة الاتفاق وطنياً لتشكيل ائتلاف وطني للاتفاق على برنامج عمل وطني مشترك كاستراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.





وأضافت: جرى نقاش مستفيض ومعمق حول بنود هذا البرنامج الوطني المشترك وآليات إنجازه، مؤكدةً استمرار نقاشها للاتفاق نهائيًا على هذا الأمر بما يشمل كافة أماكن تواجد شعبنا في الداخل والخارج.



