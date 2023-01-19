شؤون فلسطينية

بدعوةٍ من "الشعبية".. الفصائل بغزة تناقش تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء الانقسام

بدعوةٍ من "الشعبية".. الفصائل بغزة تناقش تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء الانقسام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الفصائل الفلسطينية، مساء يوم الخميس، اجتماعًا هامًا دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بهدف مناقشة ضرورة تشكيل ائتلاف وطني.

وناقشت الفصائل خلال الاجتماع، ضرورة الاتفاق وطنياً لتشكيل ائتلاف وطني للاتفاق على برنامج عمل وطني مشترك كاستراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضافت: جرى نقاش مستفيض ومعمق حول بنود هذا البرنامج الوطني المشترك وآليات إنجازه، مؤكدةً استمرار نقاشها للاتفاق نهائيًا على هذا الأمر بما يشمل كافة أماكن تواجد شعبنا في الداخل والخارج.

وتواصلت "دنيا الوطن" مع عدد من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذ أكدوا أن اجتماع اليوم عبارة عن جلسة مناقشة لتشكيل الائتلاف دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

أخبار ذات صلة

بدعوةٍ من &quot;الشعبية&quot;.. الفصائل بغزة تناقش تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء الانقسام

بدعوةٍ من "الشعبية".. الفصائل بغزة تناقش تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء الانقسام

&quot;المالية&quot; بغزة تكشف بالأرقام نفقاتها خلال العام المنصرم

"المالية" بغزة تكشف بالأرقام نفقاتها خلال العام المنصرم

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس والخليل

مركز فلسطين: 19 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 19 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود في سجون الاحتلال

اشتية يطلع وفدًا أمريكيًا على تطورات الأوضاع وواقع المعيشة في فلسطين

اشتية يطلع وفدًا أمريكيًا على تطورات الأوضاع وواقع المعيشة في فلسطين

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لقرية زبدة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لقرية زبدة

&quot;القضاء الأعلى&quot; يُوضح تفاصيل اعتداء محامي على موظف بالمحكمة

"القضاء الأعلى" يُوضح تفاصيل اعتداء محامي على موظف بالمحكمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس والخليل

مركز فلسطين: 19 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 19 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود في سجون الاحتلال

اشتية يطلع وفدًا أمريكيًا على تطورات الأوضاع وواقع المعيشة في فلسطين

اشتية يطلع وفدًا أمريكيًا على تطورات الأوضاع وواقع المعيشة في فلسطين

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لقرية زبدة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لقرية زبدة

(فدا) ينعى الشهيدين بواقنة وجبارين

(فدا) ينعى الشهيدين بواقنة وجبارين

مستوطنون يواصلون تسييج أراض جديدة بالأغوار

مستوطنون يواصلون تسييج أراض جديدة بالأغوار

الأمم المتحدة: إسرائيل مطالبة بضمان حق التعليم للفلسطينيين

الأمم المتحدة: إسرائيل مطالبة بضمان حق التعليم للفلسطينيين

منوعات

رحيل نجم السوشيال ميديا عزيز الأحمد

رحيل نجم السوشيال ميديا عزيز الأحمد

دنيا سمير غانم تتصدر الترند بأغنية &quot;أوخي&quot; وهذا ما حققته

دنيا سمير غانم تتصدر الترند بأغنية "أوخي" وهذا ما حققته

أنغام تفجّر مجموعة أسرار شخصية للجمهور

أنغام تفجّر مجموعة أسرار شخصية للجمهور

كيم كاردشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا وهذا ثمنها

كيم كاردشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا وهذا ثمنها

إسعاد يونس تنتظر إشارة الأطباء لاستئناف عملها الفني

إسعاد يونس تنتظر إشارة الأطباء لاستئناف عملها الفني

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل برقصة السالسا مع المدرب

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل برقصة السالسا مع المدرب

هل سيدخل رامز جلال السباق الرمضاني لهذا العام؟

هل سيدخل رامز جلال السباق الرمضاني لهذا العام؟

ما هي شروط حضور حفل الفنان محمد منير في دبي؟

ما هي شروط حضور حفل الفنان محمد منير في دبي؟

شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها من خلال علبة &quot;مربى فراولة&quot;

شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها من خلال علبة "مربى فراولة"

بالصور: بلاغ ضد محمد رمضان بالنيابة العامة لهذا السبب

بالصور: بلاغ ضد محمد رمضان بالنيابة العامة لهذا السبب

عربي

للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي &quot;خليجي 25&quot;

قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي "خليجي 25"

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت