الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، خمسة أطفال من حي رأس العامود جنوب القدس المحتلة، وشابين من مخيم شعفاط شمال شرق المدينة.







ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الحي واعتقلت خمسة أطفال بعد مداهمة منازل عائلاتهم، وهم: الشقيقان أحمد وأيهم نواف السلايمة، ومصطفى عقل السلايمة، ومعتز خضر السلايمة، ومحمد خليل السلايمة.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد.كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، مواطنا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بدران جلال أبو عياش (30 عاما)، بعد توقيفه على حاجز بالقرب من مستوطنة "بيتار" المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم.