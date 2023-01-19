شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 19 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 19 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود في سجون الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 19 أسيراً في سجون الاحتلال أمضوا ما يزيد عن 30 عاماً بشكل متواصل وما زالوا خلف القضبان أقدمهم الأسير محمد الطوس، بعد الإفراج عن ماهر يونس الذي أمضى 40 عاماً في سجون الاحتلال.

 وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال أفرج اليوم عن عميد الأسرى ماهر عبد اللطيف يونس من قرية عاره بالداخل الفلسطيني بعد أن أمضى محكوميته كاملة والبالغة 40 عاماً، لينتقل لقب عميد الأسرى إلى الأسير محمد احمد الطوس من الخليل هو أقدم الأسرى ومعتقل منذ 6/10/1985، ويقضى حكماً بالسجن المؤبد وأمضى حتى الآن ما يزيد عن 37 عاماً في سجون الاحتلال.

وبين مركز فلسطين أن قائمة الأسرى الذين أمضوا ما يزيد عن 3 عقود ارتفعت مؤخراً بدخول الأسيرين ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور، ومحمود جميل حسن أبو سرور من سكان بيت لحم عامهما الواحد والثلاثين على التوالي وهما معتقلان منذ يناير 1993 ومحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة.

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