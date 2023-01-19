اشتية يطلع وفدًا أمريكيًا على تطورات الأوضاع وواقع المعيشة في فلسطين

أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، وفدا من الكنائس في الولايات المتحدة الأميركية، على تطورات الأوضاع وواقع المعيشة في فلسطين خاصة في القدس، والمعاناة التي يواجهها أبناء شعبنا المسلمون والمسيحيون بسبب الاحتلال وانتهاكاته وإجراءاته، وذلك خلال استقبالهم في مكتبه برام الله.







كما أطلع رئيس الوزراء الوفد على الهجمة التي يقوم بها الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومحاولات فرض وقائع متدهورة على الأرض، بالإضافة الى التحديات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية والممارسات العنصرية تجاه أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنوطالب اشتية الوفد بتوجيه رسالة وموقف واضح لكافة المسؤولين في الإدارة الأميركية ومجلسي الشيوخ والنواب، لرفض الظلم والمعاناة التي يواجهها شعبنا نتيجة الاحتلال، والدعوة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لفلسطين.