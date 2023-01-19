عاجل

  • مصدر لـ"دنيا الوطن": القاهرة طلبت من السلطة الفلسطينية الإشراف المباشر على توزيع الشقق المصرية بغزة


شؤون فلسطينية

براهمة: الأقصى أحوج من أي وقت مضى للدفاع عنه

رام الله - دنيا الوطن
دعا الناشط خالد براهمة، للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لمواجهة مخططات الاحتلال.

وقال براهمة: "عظم الحشود وبذل الجهد للدعوة والنفير والمشاركة من عظم الرباط، والأقصى اليوم أحوج من أي وقت مضى للدفاع عنه جموعا وأفرادا".

وأوضح أن الرباط هو أقل ما يمكن أن يقدم لأقصانا، وما الحشد والمشاركة في الفجر العظيم إلا سنبلة من سنابل الرباط والتضحية والثبات على طريق الحق.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية اليوم تمثل قمة الإجرام والإرهاب والغطرسة الدموية بما تحمله برامجها ومكوناتها، مضيفا: "ليس لنا إلا الله ثم الثبات على مبادئنا ورباطنا واستنفار كل طاقة لدرء الخطر عن أقصانا".

أخبار ذات صلة

مصدر لـ&quot;دنيا الوطن&quot;: القاهرة طلبت من السلطة الإشراف المباشر على توزيع الشقق المصرية بغزة

مصدر لـ"دنيا الوطن": القاهرة طلبت من السلطة الإشراف المباشر على توزيع الشقق المصرية بغزة

(فدا) ينعى الشهيدين بواقنة وجبارين

(فدا) ينعى الشهيدين بواقنة وجبارين

مستوطنون يواصلون تسييج أراض جديدة بالأغوار

مستوطنون يواصلون تسييج أراض جديدة بالأغوار

الأمم المتحدة: إسرائيل مطالبة بضمان حق التعليم للفلسطينيين

الأمم المتحدة: إسرائيل مطالبة بضمان حق التعليم للفلسطينيين

تفاصيل مكالمة الرئيس عباس للأسير المحرر ماهر يونس

تفاصيل مكالمة الرئيس عباس للأسير المحرر ماهر يونس

الرئيس عباس: لن نقبل باستمرار الجرائم الإسرائيلية وعلى أمريكا التدخل الفوري

الرئيس عباس: لن نقبل باستمرار الجرائم الإسرائيلية وعلى أمريكا التدخل الفوري

النضال الشعبي تهنئ ماهر يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

النضال الشعبي تهنئ ماهر يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

قيادي في منظمة التحرير يُشيد بنتائج القمة الثلاثية

قيادي في منظمة التحرير يُشيد بنتائج القمة الثلاثية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) ينعى الشهيدين بواقنة وجبارين

(فدا) ينعى الشهيدين بواقنة وجبارين

مستوطنون يواصلون تسييج أراض جديدة بالأغوار

مستوطنون يواصلون تسييج أراض جديدة بالأغوار

النضال الشعبي تهنئ ماهر يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

النضال الشعبي تهنئ ماهر يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

قيادي في منظمة التحرير يُشيد بنتائج القمة الثلاثية

قيادي في منظمة التحرير يُشيد بنتائج القمة الثلاثية

منظمة أطباء بلا حدود تستنكر خطة إسرائيل لتهجير سكان مسافر يطا قسرًا

منظمة أطباء بلا حدود تستنكر خطة إسرائيل لتهجير سكان مسافر يطا قسرًا

القدس: الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله ذاتيًا

القدس: الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله ذاتيًا

الاحتلال يستولي على 120 شتلة من الأشجار الحرجية والمثمرة بالخليل

الاحتلال يستولي على 120 شتلة من الأشجار الحرجية والمثمرة بالخليل

الاحتلال يمدد الحبس المنزلي لفتى ويُعيد اعتقال أسير قبل تحرره بدقائق

الاحتلال يمدد الحبس المنزلي لفتى ويُعيد اعتقال أسير قبل تحرره بدقائق

منوعات

دنيا سمير غانم تتصدر الترند بأغنية &quot;أوخي&quot; وهذا ما حققته

دنيا سمير غانم تتصدر الترند بأغنية "أوخي" وهذا ما حققته

أنغام تفجّر مجموعة أسرار شخصية للجمهور

أنغام تفجّر مجموعة أسرار شخصية للجمهور

كيم كاردشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا وهذا ثمنها

كيم كاردشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا وهذا ثمنها

إسعاد يونس تنتظر إشارة الأطباء لاستئناف عملها الفني

إسعاد يونس تنتظر إشارة الأطباء لاستئناف عملها الفني

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل برقصة السالسا مع المدرب

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل برقصة السالسا مع المدرب

هل سيدخل رامز جلال السباق الرمضاني لهذا العام؟

هل سيدخل رامز جلال السباق الرمضاني لهذا العام؟

ما هي شروط حضور حفل الفنان محمد منير في دبي؟

ما هي شروط حضور حفل الفنان محمد منير في دبي؟

شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها من خلال علبة &quot;مربى فراولة&quot;

شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها من خلال علبة "مربى فراولة"

بالصور: بلاغ ضد محمد رمضان بالنيابة العامة لهذا السبب

بالصور: بلاغ ضد محمد رمضان بالنيابة العامة لهذا السبب

شاهد: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وملفتة

شاهد: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وملفتة

عربي

للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي &quot;خليجي 25&quot;

قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي "خليجي 25"

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت