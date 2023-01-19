براهمة: الأقصى أحوج من أي وقت مضى للدفاع عنه

رام الله - دنيا الوطندعا الناشط خالد براهمة، للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لمواجهة مخططات الاحتلال.وقال براهمة: "عظم الحشود وبذل الجهد للدعوة والنفير والمشاركة من عظم الرباط، والأقصى اليوم أحوج من أي وقت مضى للدفاع عنه جموعا وأفرادا".وأوضح أن الرباط هو أقل ما يمكن أن يقدم لأقصانا، وما الحشد والمشاركة في الفجر العظيم إلا سنبلة من سنابل الرباط والتضحية والثبات على طريق الحق.وأكد أن الحكومة الإسرائيلية اليوم تمثل قمة الإجرام والإرهاب والغطرسة الدموية بما تحمله برامجها ومكوناتها، مضيفا: "ليس لنا إلا الله ثم الثبات على مبادئنا ورباطنا واستنفار كل طاقة لدرء الخطر عن أقصانا".