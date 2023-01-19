مستوطنون يواصلون تسييج أراض جديدة بالأغوار

يواصل مستوطنون منذ أكثر من أسبوع، تسييج المزيد من المساحات الرعوية في الأغوار الشمالية.







وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، إن المستوطنين يواصلون منذ أكثر من أسبوع، تسييج مساحات واسعة من الأراضي الرعوية، شرق عين الحلوة وصولا إلى الطريق السريع، القريب من الحدود الأردنية-الفلسطينية، الرابط بين شمال الأغوار بجنوبها.

رام الله - دنيا الوطنيذكر أن المستوطنين سيجوا خلال أكثر من أسبوع مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.وأصبح رعاة الماشية الفلسطينيون يعانون من نقص المراعي؛ بسبب استيلاء المستوطنين على الأراضي الرعوية.