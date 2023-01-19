النضال الشعبي تهنئ ماهر يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

هنأت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، المناضل ماهر يونس، بالإفراج عنه بعد 40 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال.







وقالت الجبهة: إن يونس بصموده الأسطوري، شكل عنوانا أصيلا لكل أحرار العالم، ونموذجا للإرادة الصلبة والعزيمة، وأن فجر الحرية آت لكافة الاسيرات والأسرى.

رام الله - دنيا الوطنوتابعت: مهما يحاول الاحتلال من منع الفرحة والاحتفال بحرية الأسرى إلا أنه يفشل دوما، وأن الإجراءات التي فرضها الاحتلال بحق عائلة الأسير في إطار إفساد الفرحة، لن تمنع عائلته وشعبنا من الاحتفال به.وتقدمت الجبهة بتحية الاجلال والإكبار للأسرى، مؤكدة أن قضيتهم على رأس الأولويات فهي قضية الشعب الفلسطيني بأكمله.