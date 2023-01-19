مصر تدعو إسرائيل إلى العمل لإحياء عملية السلام بأسرع وقت

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين إلى العمل بكل جدية لإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين في أسرع وقت.





رام الله - دنيا الوطنوقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع إيلي كوهين، هنأه خلاله على توليه منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بحسب بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).ونقل شكري خلال الاتصال تمنياته لنظيره الإسرائيلي بالتوفيق في مهامه لاسيما المرتبطة منها بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور حول مختلف القضايا التي تهم البلدين.وأكد الوزير المصري أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أسرع وقت باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكافة شعوب المنطقة.وأوضح أن مصر باعتبارها أولى دول المنطقة سعيا وترسيخا للسلام ستظل دائما تضطلع بدورها وتتحمل مسئوليتها التاريخية في دعم جهود السلام من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.ودعا شكري إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف حدة التوتر.وشدد على أن مصر سوف تستمر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وجاءت هذه المحادثات الهاتفية بين وزيري خارجية مصر وإسرائيل بعد يومين من قمة ثلاثية في القاهرة جمعت كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني.وبحث القادة الثلاثة خلال القمة تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.