شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على 120 شتلة من الأشجار الحرجية والمثمرة بالخليل

الاحتلال يستولي على 120 شتلة من الأشجار الحرجية والمثمرة بالخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على 120 شتلة من الأشجار الحرجية والمثمرة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الجويا شرق يطا، واستولت على 120 شتلة من الأشجار الحرجية والمثمرة، كانت معدة من قبل المواطنين لزراعتها في أراضيهم المهددة بالاستيطان في تلك المنطقة.

وتابع أن الاحتلال حاول الاستيلاء على ما يقرب من 400 شتلة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، وتمكنوا من الاحتفاظ بالجزء الأكبر من تلك الاشتال.

وأوضح أن هذا الاعتداء هو محاولة من قبل الاحتلال لإفشال الفعالية الوطنية لزراعة الأشجار المنوي تنفيذها، يوم غد الجمعة، في تلك المنطقة المهددة بالمصادرة لصالح توسعه الاستيطاني.

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