دولي

روسيا تُحذر أوروبا من تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى

روسيا تُحذر أوروبا من تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذّر الكرملين، يوم الخميس، من أن "تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "هذا الأمر قد يكون خطراً جداً، وسيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي"، وفق قناة (الميادين).

وسبق تصريحات الكرملين معلومات صحفية مفادها أن واشنطن ستعلن قريباً عن حزم مساعدات عسكرية كبيرة  لأوكرانيا.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير لـ(سي أن أن)، أمس الأربعاء، إن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، سوف "يضغط على الألمان" للسماح بنقل دباباتهم من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا لتوفير "القدرة في لحظة حاسمة لمواجهة أي هجوم روسي محتمل".

وقالت مصادر للقناة إن الولايات المتحدة من المقرر أن "تضع اللمسات الأخيرة على 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الشحنة الأولى من المركبات القتالية من طراز Stryker"، مضيفاً أنه "ليس من المتوقع أن تتضمن الحزمة دبابات أو صواريخ بعيدة المدى".

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