الاحتلال يمدد الحبس المنزلي لفتى ويُعيد اعتقال أسير قبل تحرره بدقائق

مددت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، الحبس المنزلي لفتى، وأفرجت عن آخرين بشرط الحبس المنزلي، ومددت اعتقال أسير قبل تحرره بدقائق.







ووفق مصادر محلية، فإن محكمة الاحتلال مددت الحبس المنزلي للفتى عبد الله عبيد من بلدة العيساوية لمدة 8 أيام، وأفرجت عن الفتية علي أبو عويس، وهاني داري، وأحمد داري، بشرط الحبس المنزلي لمدة 12 يوما ودفع كفالة مالية قيمتها ألف شيكل.

رام الله - دنيا الوطنواستدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر عدي أبو تايه للتحقيق، علما أنه أفرج عنه صباح اليوم وهو من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد قضاء محكوميته البالغة 22 شهرا.وفي ذات السياق، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي سيق سمرين لسبعة أيام إضافية قبل تحرره بدقائق.