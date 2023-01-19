اشتية يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، باتخاذ خطوات جدية من أجل الحفاظ على حل الدولتين.







وأضاف اشتية خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الأميركي، في مدينة رام الله، أن حل الدولتين بحاجة إلى حماية بوقف الإجراءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين.

وتابع اشتية: "الإدارة الأميركية حتى الآن لم تقدم مبادرة للسلام، ولم تقم بتعيين مبعوث خاص من أجل إعادة إحياء عملية السلام، ويجب العمل أكثر لمواجهة الأوضاع".









رام الله - دنيا الوطنوشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل مباشر ما بين فلسطين والولايات المتحدة، وألا تكون عبر إسرائيل، سواء من خلال إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة الدعم الأميركي المقدم لدولة فلسطين لمواجهة الأزمة المالية التي تهددها بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، نتيجة القرصنة الإسرائيلية والاقتطاعات غير القانونية من أموالنا.ودعا اشتية للضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا التي تقوض المشروع السياسي وحل الدولتين.وقال اشتية إن "إسرائيل تضع العراقيل والمعيقات أمامنا وتحرمنا من استغلال مقدراتنا ومصادرنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة "ج"، ووضع العراقيل أمام تطوير البنية التحتية، وعدم سيطرتنا على معابرنا وحدودنا".وأضاف رئيس الوزراء: "إسرائيل لم تعد تلتزم وتحترم الاتفاقيات الموقعة معها، وتحرمنا من حقنا في عقد الانتخابات في كافة أراضينا بما فيها القدس وفق ما عمل به سابقا، ونريد من الإدارة الأميركية الضغط بهذا الاتجاه لضمان مشاركة أهلنا في القدس ترشحا وانتخابا".