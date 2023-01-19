شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو لفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا خاصة الأطفال

مجدلاني يدعو لفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا خاصة الأطفال
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال لقائه الخميس، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان آجيت سنجهاي، إلى بذل المزيد من الجهود لفضح الجرائم الإسرائيلية التي تمارس على المواطنين وتحديدا الأطفال.

وأوضح مجدلاني أنه يزداد شهريا عدد الأطفال الشهداء والجرحى والمعتقلين إضافة لما تعكسه ممارسات الاحتلال من تضييق وتعسف على حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين.

وقال مجدلاني، "قمنا بالعديد من الخطوات الرامية لمأسسة المجلس الوطني للطفل واللجان المنبثقة عنه، إضافة إلى إنجاز العديد من التشريعات القانونية لقانوني الطفل والاحداث".

وأضاف الوزير "على صعيد تقرير اتفاقية حقوق الطفل ناقشت الوزارة التوصيات الخاصة بالاتفاقية مع مؤسسات المجتمع المدني اضافة للمشاورات التي أجريت مع المؤسسات الحكومية حيث تعمل في الحكومة لاعتماد التوصيات من خلال الخطط التنفيذية القطاعية وغير القطاعية كذلك تصميم البرامج الخاصة بإنفاذ التوصيات".

وتابع: "نواصل العمل المستمر انطلاقا من اهتمام دولة فلسطين من متابعة الانضمام الطوعي في المنابر الدولية التزاما منها بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان خاصة الفئات المهمشة والضعيفة".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتوجه للانتقال إلى التصنيف الوظيفي للإعاقة ما يمكننا اعتماد هذا التصنيف من التأهيل والدمج والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من نتائج الدراسة التي أعدت بدعم من "اليونيسيف"، وهي بصدد النقاش.

ونوه مجدلاني إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل باهتمام عالٍ لإنشاء مجلس وطني للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك نواصل العمل لعرض المسودة الثانية لقرار قانون الأشخاص ذوي الاعاقة والذي تم نشر مسودته الأولى عبر موقع الوزارة.

كما استعرض الوزير أبرز التطورات على صعيد تقريري البروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل للبروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وكذلك البروتوكول المتعلق باستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.

وشكر الوزير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مثنيا على متابعتهم واهتمامهم ودعمهم الفني واللوجستي لإسناد الحكومة الفلسطينية في التقارير الرسمية الخاصة بدولة فلسطين.

بدوره أشاد سنجهاي بجهود دولة فلسطين بإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقيات التي انضمت لها وتنفيذ بنودها رغم الظروف والتحديات التي تعيشها فلسطين.

كما أكد الاستعداد الكامل لمكتب الأمم المتحدة في دولة فلسطين للتعاون من أجل انجاز الاتفاقيات واستكمال التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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