شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال الاحتلال الصحفي عبد المحسن شلالدة

رام الله - دنيا الوطن
يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم، إذ أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس 19 كانون الثاني/يناير 2023 على اعتقال الصحفي عبد المحسن شلالدة بعد مداهمة منزله في بلدة سعير شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، علماً أنه تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عدة مرات، كما تعرض للإصابة برصاص الاحتلال خلال تغطيته مواجهات سابقة في بلدة حلحول.

ويقول منتدى الإعلاميين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن القمع الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين يرمي لحجب جرائم الاحتلال البشعة عن أنظار العالم، ومحاصرة الرواية الفلسطينية التي باتت مزعجة للاحتلال ومزاحمة لروايته الكاذبة، إذ أقر الاحتلال بفشل ماكينته الإعلامية أمام فرسان الإعلام الفلسطيني الذين أظهروا بشاعة الاحتلال للعالم، ونقلوا معاناة شعبهم الرازح تحت نير الاحتلال للمجتمع الدولي، وقدموا في سبيل ذلك التضحيات تلو التضحيات، وترجموا شعارهم الخالد: "بالدم نكتب لفلسطين" على أرض الواقع.  

وإذ يعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه مع الزميل عبد المحسن شلالدة الذي ينضم لنحو 20 صحفياً يقبعون في سجون الاحتلال، ليطالب بضرورة إطلاق سراح الصحفيين الأسرى، ويدعو المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين والمؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك للجم قوات الاحتلال ووقف استهدافها المتعمد والمقصود للإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، وترجمة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية المؤكدة على حرية الإعلام وحماية الصحفيين على أرض الواقع، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام مسلسل استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ويدعو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وسائل الإعلام المختلفة إلى فضح مسلسل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني وفرسانه لاسيما اعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم بأشكال وصور مختلفة، فضلاً عن جرائم قتل الصحفيين بدم بارد كما جرى باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة.  

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