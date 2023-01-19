غزة: "التغيير والإصلاح" وزعت مساعدات بقيمة ربع مليون دولار خلال عام 2022



وعقد نواب الكتلة اجتماعات بشكل دوري لدراسة ومناقشة آخر المستجدات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية، وبلغ عدد هذه الاجتماعات (21) اجتماعاً دورياً ، كما شاركوا في (424) ندوة وفعالية وسلسلة من اللقاءات مع العائلات والدواوين والنخب بلغت (212) لقاءً والتواصل مع

الشرائح الاجتماعية بواقع (4303) زيارة لتعزيز أواصر التواصل مع الجمهور.



وواصل النواب دورهم في استقبال المواطنين والعمل على حل المشكلات الواردة لمكاتبهم المنتشرة في المحافظات حيث بلغ عدد شكاوى المواطنين التي استقبلتها الكتلة في مكاتبها (2041) تم حل (1635) شكوى بالتواصل الفاعل مع الجهات الرسمية والأهلية المختصة، كما وقام النواب (395) زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة ، واستقبل النواب (387) وفداً من الهيئات المحلية والشعبية والرسمية بهدف تعزيز التواصل مع مكونات المجتمع ومعالجة احتياجاتهم.



أما على صعيد مشاركتهم في جلسات المجلس التشريعي والقيام بمهامهم التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني في سن للقوانين وتأدية دورهم الرقابي على مؤسسات الحكومة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومتابعة مجريات الأحداث

الوطنية حيث شارك النواب في (183) اجتماعاً شملت لجان شؤون المجلس التشريعي والموازنة والرقابة والقانونية والاقتصادية والتربية والقدس والسياسية والأمن والحكم المحلي واللاجئين، وشاركوا في (110) جلسة استماع لمسؤولين حكوميين في إطار خدمة أبناء شعبنا، ونظم النواب (20) ورشة عمل تناولت مناقشة عدد من القضايا الوطنية التي تهم أبناء شعبنا على المستوى السياسي والاجتماعي في مختلف الجوانب ويأتي ذلك ضمن قيامهم بدورهم التشريعي بالحفاظ على حقوق الشعب

الفلسطيني كما وشارك النواب في (69) زيارة ميدانية الى عدد من المراكز الحكومية والمؤسسات الخدماتية في محافظات قطاع غزة.



وشارك النواب في (24) جلسة برلمانية وإقرار أربع قوانين بالقراءة الثانية، وناقش النواب (18) مشروع قانون، وعقد النواب ثلاث جلسات مساءلة وجهت لمسؤولين حكوميين.



وأصدر النواب (36) قراراً خلال عام 2022م ضمن أدائهم لدورهم التشريعي والرقابي وفي إطار متابعة مختلف المؤسسات والاطلاع على احتياجاتها والعوائق التي تواجها والعمل على حلها بما يخدم مصالح شعبنا بما يعزز ثباته أمام التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.



أما على الصعيد الإعلامي فواكبت الدائرة الإعلامية دورها في متابعة الأحداث الميدانية والسياسية، و ترجمت الأنشطة والفعاليات والإنجازات البرلمانية لمادة إعلامية وتصديرها لوسائل الإعلام شملت تصدير (137 ) موقف رسمي باسم الكتلة حول التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، وتصميم ومونتاج (209) مادة مصورة، ومرئية، ومكتوب ، كما تم إصدار (12) عدد من صحيفة الكتلة الدورية ، ونشر (181) خبر من مكاتب النواب المنتشرة في محافظات قطاع غزة تغطي مشاركات النواب المختلفة ، كما أصدرت (48)مادة إعلامية تغطي النشاطات والفعاليات الخاصة التي تنظمها الكتلة البرلمانية.







رام الله - دنيا الوطنكشفت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، بغزة، أنها قدمت خلال العام 2022 مساعدات إنسانية وإغاثية للمواطنين بلغت قيمتها نحو ربع مليون دولار وزعت من قبل النواب وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختصة دعماً واسناداً للأسر المتعففة والمرضى وأصحاب الحاجات الإنسانية.