نادي الأسير: تبقى 23 أسيرًا من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع أوسلو







رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّه وبعد الإفراج عن الأسير ماهر يونس اليوم، بعد أن أمضى كامل مدة محكوميته البالغة 40 عامًا في سجون الاحتلال، تبقى 23 أسيرًا من القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، بشكل متواصل، أقدمهم عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس من الخليل، والمعتقل منذ عام 1985.ويضاف لهم عشرة أسرى من بين 48 أسيرًا من محرري صفقة (وفاء الأحرار) المُعاد اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى الذين اُعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، وأفرج عنهم عام 2011، وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم القائد الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 43 عامًا.ووفق نادي الأسير فإن أكثر من 340 أسيًرا أمضوا أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال.