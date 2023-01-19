أبو بكر يستقبل العميد محمد عبد ربه المدير الجديد لمديرية المخابرات بطولكرم

رام الله - دنيا الوطناستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة، المدير الجديد لمديرية المخابرات العامة بطولكرم العميد محمد عبد ربه "أبو نضال" والذي تسلم مهام عمله مؤخراً.وأكد المحافظ أبو بكر على دور جهاز المخابرات العامة، مثمناً جهود المؤسسة الأمنية بتطبيق القانون والحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي، مرحباً بالعميد عبد ربه متمنياً له التوفيق بعمله مديراً للمخابرات بطولكرم، شاكراً جهود المدير السابق العقيد عماد أبو حنانه على ما بذله في خدمته بمحافظة طولكرم خلال الفترة الماضية.من جانبه نقل العميد عبد ربه للمحافظ أبو بكر تحيات رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، مشيراً إلى تضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك لتطبيق القانون وفي خدمة المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.