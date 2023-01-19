مجدلاني يدعو لبلورة موقف أوروبي موحد تجاه الحكومة الفاشية في دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، ممثل مملكة هولندا لدى دولة فلسطين السفير ميشيل رينتينار، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك ،على آخر التطورات في القضية الفلسطينية بما في ذلك عدوان حكومة الاحتلال الفاشية على شعبنا باستمرار عمليات الاعدام الميداني وفرض المزيد من القوانين الفاشية، ومواصلة نهب وسرقة الأموال الفلسطينية.وأشار مجدلاني في تضريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حكومة الاحتلال بدأت بالتصعيد وفرض العقوبات الجماعية على الشعب والقيادة الفلسطينية ، بسبب الذهاب لمحكمة العدل الدولية، داعيا هولندا لبذل المزيد من الجهود مع دول الاتحاد الاوروبي من أجل وقف عدوان الاحتلال، وبلورة موقف أوروبي موحد تجاه الحكومة الفاشية في دولة الاحتلال ووقف التعاون معها ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.وطالب د. مجدلاني هولندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما دامت تؤيد حل الدولتين وتعترف بإسرائيل، قائلا أن حكومة الاحتلال لا يوجد على برنامجها عملية السلام ، بل فرض قوانين الاحتلال على الضفة الغربية والقدس،وتغيير الطابع القانوني للضفة الغربية.من جهته، أكد رينتينار دعم بلاده لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، والاستمرار بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته معربا عن استعداد هولندا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.