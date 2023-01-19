غزة: أول تعليق من وزارة الاقتصاد بشأن العثور على بقايا متحللة داخل "كيس شيبس"

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد، بغزة، اليوم الخميس، إن هناك تنسيقاً مع وزارة الصحة، للاطلاع على التقرير الطبي لحالة الطفلة التي حضرت لمستشفى النصر بعد تناولها "كيس شيبس" بداخله بقايا متحللة.وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، أنه "جاري استكمال الإجراءات القانونية بهذه القضية".وأضافت وزارة الاقتصاد، أن "طواقم التفتيش التابعة للوزارة أرسلت فوراً للمصنع المذكور لإعطاء تقرير فني بالتفاصيل بالتعاون مع طواقم مباحث التموين".وكان المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الخميس، أصدر توضيحاً، بشأن وصول طفلة لمستشفى النصر للأطفال، بعد العثور على بقايا متحللة داخل "كيس شيبس".وقال رئيس "الإعلامي الحكومي"، سلامة معروف عبر صفحته على (فيسبوك): "فيما يخص الحالة المذكورة للطفلة بمستشفى النصر والتي حضرت تعاني من قيء مصطحبة معها كيس شيبس وجدت بداخله بقايا متحللة".وأضاف: أنه "تم عمل اللازم معها طبياً والاطمئنان على حالتها، فيما يتم متابعة الموضوع من وزارتي الصحة والاقتصاد، وسيتم اتخاذ الإجراءات والمقتضى المناسب بعد الانتهاء من عملية التحقق".