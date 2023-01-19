الأجهزة الأمنية تعتقل مسؤول الإعلام بمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب



وتقول الوثيقة: "في القضية التحقيقية رقم (19/ن.ع/ 2023) نيابة - رام الله والمتهم فيها رائد/ منير راضي عبد جاغوب - مرتب الشرطة بتهمة: (الذم الموجه للقائد الأعلى أو المحاكم أو الهيئات أول القوات، والقيام بما من شأنه إضعاف روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء)".



ووفق الوثيقة فإنه، عملاً بأحكام المادة (89/ا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979، والمادة (1) من القرار رقم (118) لسنة 2012 بشأن محاكمة وتوقيف الرتب العسكرية السامية نقرر منح الإذن بتوقيف المتهم المذكور في القضية المرقومة أعلاه، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق".





وتقول الوثيقة: "في القضية التحقيقية رقم (19/ن.ع/ 2023) نيابة - رام الله والمتهم فيها رائد/ منير راضي عبد جاغوب - مرتب الشرطة بتهمة: (الذم الموجه للقائد الأعلى أو المحاكم أو الهيئات أول القوات، والقيام بما من شأنه إضعاف روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء)".ووفق الوثيقة فإنه، عملاً بأحكام المادة (89/ا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979، والمادة (1) من القرار رقم (118) لسنة 2012 بشأن محاكمة وتوقيف الرتب العسكرية السامية نقرر منح الإذن بتوقيف المتهم المذكور في القضية المرقومة أعلاه، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق".

رام الله - دنيا الوطناعتقلت هيئة قضاء قوى الأمن، اليوم الخميس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب.ووفق مصادر خاصة لـ "دنيا الوطن" فقد جاء الاعتقال على خلفية مقاطع صوتية منسوبة للجاغوب، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شن من خلالها هجوماً على مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، اللواء زكريا مصلح، وقائد جهاز الضابطة الجمركية، إياد بركات.وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة منسوبة لرئيس هيئة قضاء قوى الأمن، اللواء إسماعيل فراج، تبين أنم توقيف الجاغوب بتهمة "الذم الموجه للقائد الأعلى أو المحاكم أو الهيئات أول القوات، والقيام بما من شأنه إضعاف روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء".