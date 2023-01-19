فلسطين تشارك في اجتماع المكاتب التنفيذية للاتفاقيات البيئية الثلاث (بازل وروتردام وستوكهولم)

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين في اجتماع المكاتب التنفيذية للاتفاقيات البيئية الثلاث (بازل، روتردام، ستوكهولم) المنعقد في مدينة جنيف، سويسرا، ممثلة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.ومثل دولة فلسطين من سلطة جودة البيئة أ. ياسر أبو شنب، نقطة الاتصال الوطنية في اتفاقيتي بازل بشأن التحكم في نقل النفايات عبر الحدود وستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة.وناقش الاجتماع الوثائق والتقارير الفنية والقانونية والتحضيرات اللوجستية المتعلقة بعقد مؤتمر الأطراف القادم للاتفاقيات البيئية (بازل، ستوكهولم، روتردام)، الذي سيعقد في الفترة من 1 إلى 12 أيار 2023 في جنيف_سويسرا.وشارك في الاجتماع ممثلو مجموعات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة في الاتفاقيات البيئية الثلاثة.