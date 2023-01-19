"الإعلامي الحكومي" يصدر توضيحاً بشأن العثور على بقايا متحللة داخل "كيس شيبسي" بغزة
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، توضيحاً، بشأن وصول طفلة لمستشفى النصر للأطفال، بعد العثور على بقايا متحللة داخل "كيس شيبس".
وقال رئيس "الإعلامي الحكومي"، سلامة معروف عبر صفحته على (فيسبوك): "فيما يخص الحالة المذكورة للطفلة بمستشفى النصر والتي حضرت تعاني من قيء مصطحبة معها كيس شيبس وجدت بداخله بقايا متحللة".
وأضاف: أنه "تم عمل اللازم معها طبياً والاطمئنان على حالتها، فيما يتم متابعة الموضوع من وزارتي الصحة والاقتصاد، وسيتم اتخاذ الإجراءات والمقتضى المناسب بعد الانتهاء من عملية التحقق".
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