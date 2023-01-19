"الإعلامي الحكومي" يصدر توضيحاً بشأن العثور على بقايا متحللة داخل "كيس شيبسي" بغزة





وقال رئيس "الإعلامي الحكومي"، سلامة معروف عبر صفحته على (فيسبوك): "فيما يخص الحالة المذكورة للطفلة بمستشفى النصر والتي حضرت تعاني من قيء مصطحبة معها كيس شيبس وجدت بداخله بقايا متحللة".





وأضاف: أنه "تم عمل اللازم معها طبياً والاطمئنان على حالتها، فيما يتم متابعة الموضوع من وزارتي الصحة والاقتصاد، وسيتم اتخاذ الإجراءات والمقتضى المناسب بعد الانتهاء من عملية التحقق".





رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، توضيحاً، بشأن وصول طفلة لمستشفى النصر للأطفال، بعد العثور على بقايا متحللة داخل "كيس شيبس".