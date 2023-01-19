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دولي

(القناة 12): نتنياهو يواصل جهوده لإيجاد حل للاضطراب السياسي بإسرائيل

(القناة 12): نتنياهو يواصل جهوده لإيجاد حل للاضطراب السياسي بإسرائيل
حكومة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن  رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يواصل جهوده لإيجاد حل للاضطراب السياسي الذي نتج عن قرار تنحية أريه درعي من قبل المحكمة العليا.

وأضافت أنه في نهاية المشاورات، رفض درعي مقترح تعيينه في منصب رئيس (كنيست) بدلاً من أمير أوحانا، ويريد أن يتم تعيينه كرئيس وزراء بديل "بالتناوب".

وتابعت (القناة 12) بأن "نتنياهو يفضل فحص الخيارات الأخرى خاصة التشريعات التي من يمكن من خلالها تجاوز قرار المحكمة العليا".

من جهة أخرى، بعثت المستشارة القانونية للحكومة، غاليه بهاريف ميارا، برسالة إلى نتنياهو أمرته فيها بعزل درعي من مناصبه في الحكومة.

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