للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

رام الله - دنيا الوطنفشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الحادية عشر في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفاً للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وبدأت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس نبيه بري، بدقيقة صمت عن روح رئيس المجلس الراحل حسين الحسيني.وبعد انتهاء فرز الأصوات جاءت النتائج على الشكل التالي: 37 ورقة بيضاء، 34 ميشال معوض، 14 لبنان الجديد، 7 عصام خليفة، 2 زياد بارود، 1 صلاح حنين، 1 ميلاد أبو ملهب، و15 ملغاة.ويشار إلى أن الأوراق الملغاة تحمل عبارات تتعلق بقضية 4 آب، وأخرى تتعلق بالحوار والأولويات الرئاسية.دستورياً، يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضواً، أي 86 نائباً، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.هذا وأعلن نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف أنه سيبقى مع زميلته النائب نجاة صليبا داخل البرلمان لإبقاء الجلسات مفتوحة.فيما حذر الحزب "التقدمي الاشتراكي" عبر النائب هادي أبو الحسن من أنه إذا استمرت الدوامة نفسها فإنه قد يذهب إلى تعليق مشاركته في الجلسات المقبلة.