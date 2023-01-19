وزارة الثقافة تدين اعتداء الاحتلال على مؤسسة "ميثاق"















رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الثقافة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال لمقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية "ميثاق" في أبو ديس، فجر اليوم الخميس، بقنابل الغاز والرصاص الحي على مرافق المؤسسة.وقالت الوزارة على لسان وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن هذا الاستهداف هو جزء من الحرب الشاملة، التي تشنها عصابات الاحتلال على شعبنا ومؤسساته.وأكد أبو سيف أن، مثل هذه الاعتداءات تتم بشكل ممنهج ضد المؤسسات والمراكز الثقافية والبحثية ضمن حملة ممنهجة، يستكمل فيها العدو حربه على الأرض والإنسان بحربه على مؤسسات شعبنا.وأضاف أبو سيف: "لقد شكلت ميثاق دائماً ركناً أساسياً في جهود دولة فلسطين للحفاظ على الذاكرة والرواية الوطنية ، من خلال جهدها المقدر للحفاظ على الوثائق التاريخية ، وترميمها وعرضها للمواطنين عبر الوسائط كافة ،وإن استهداف ميثاق هو جزء من استهداف الرواية الفلسطينية وتقويضها وتعرض مقتنيات الشعب الفلسطيني التي تثبت حقوقه التاريخية للخطر والإتلاف".