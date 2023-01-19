شؤون فلسطينية

بلدية غزة تطلع "الحكم المحلي" على تجربة التحول لأساس الاستحقاق الكامل

بلدية غزة تطلع "الحكم المحلي" على تجربة التحول لأساس الاستحقاق الكامل
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت بلدية غزة، وفدًا من وزارة الحكم المحلي في رام الله وغزة على تجربتها في التحول إلى أساس الاستحقاق الكامل وإعداد البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ذلك ضمن جهودها في الانفتاح على المجتمع وتبادل الخبرات محلياً.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية د. يحيى السراج، للوفد في مكتبه بالمقر الرئيس في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، بحضور مساعد مدير عام البلدية للشؤون المالية محمد المصري.

ورحب رئيس البلدية بوفد وزارة الحكم المحلي في غزة والضفة الغربية، وأكد سعي البلدية للارتقاء بأداء العاملين وتطوير سياسات واستراتيجيات العمل لخدمة المواطن، خصوصًا في مجالات تعزيز قدرات البلدية المالية والإدارية.

من جهته؛ قدم المصري عرضًا عن عملية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الكامل، وأشار إلى مراحل عملية التحول بدءًا من قرار وقف اتباع الأساس النقدي في تسجيل المعاملات المالية والتحول لأساس الاستحقاق.

واطلع المصري الوفد على التحديات التي صاحبت عملية التحول وكيف تم التغلب عليها، وصولاً لإعداد البيانات المالية المرحلية النصف سنوية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ومن ثم تم عرض طريقة اعداد هذه البيانات على الحضور.

وأكد أن قرار التحول كان نابعاً من الاحتياج الفعلي لدى البلدية في عرض صورة مالية متكاملة عنها، من مركز مالي وبيان أداء وتدفق نقدي بما يخدم عملية ترشيد القرارات الإدارية وتعزيز الإفصاح العادل للبيانات المالية للجمهور.

وبين مساعد مدير عام البلدية للشؤون المالية أن هذا التحول يأتي ضمن مخرجات مشروع النظام المالي الموحد (IFMIS) الممول من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.





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