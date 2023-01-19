عاجل

  • حركة طالبان تعلن وفاة 78 شخصاً إثر موجة برد شديدة تجتاح أفغانستان

  • معروف:الطفلة التي حضرت للمستشفى مصطحبة معها كيس شيبس وبقايا متحللة داخله تعاني من قيء وتم عمل اللازم طبياً


عربي

قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي "خليجي 25"

قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي "خليجي 25"
البصرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن مشجعاً لقي مصرعه وأصيب 60 آخرون، اليوم الخميس، إثر تدافع بمحيط ملعب (جذع النخلة) في محافظة البصرة جنوبي العراق، والذي يستضيف اليوم نهائي بطولة كأس الخليج بين العراق وسلطنة عمان.

ونقلت الوكالة العراقية عن مصدر طبي، أن هناك حالات حرجة بين المصابين.

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة اليوم إقامة مباراة منتخب العراق أمام نظيره العماني في نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25.

وانطلقت البطولة بالبصرة في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات هي: العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن.

من جانبها، ناشدت وزارة الداخلية العراقية المشجعين عدم التوجه إلى ملعب جذع النخلة في البصرة إلا حاملي البطاقات لتجنب التدافع.

ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر، قولها: "إن ملعب جذع النخلة الذي سيستضيف المبارة النهائية لبطولة "خليجي 25" ممتلئ بالكامل الآن (أي قبل نحو 6 ساعات من انطلاقة المباراة)".

وقد وصل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى محافظة البصرة ليعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة، ودعا السوداني المواطنين في البصرة إلى تقديم العون والمؤازرة لدعم الجهات المعنية ببطولة "خليجي 25".

والاثنين الماضي، تأهل منتخب سلطنة عمان إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره البحريني بهدف قاتل، بينما تمكن صاحب الأرض المنتخب العراقي من الفوز على المنتخب القطري بهدفين لواحد.

أخبار ذات صلة

للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي &quot;خليجي 25&quot;

قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي "خليجي 25"

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري

تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات &quot;اليوروفايتر&quot;

الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات "اليوروفايتر"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجمع الشفاء الطبي يستقبل بشار مصري

مجمع الشفاء الطبي يستقبل بشار مصري

وزارة الثقافة تدين اعتداء الاحتلال على مؤسسة &quot;ميثاق&quot;

وزارة الثقافة تدين اعتداء الاحتلال على مؤسسة "ميثاق"

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من المخططات التهويدية المتصاعدة بالقدس والمسجد الأقصى

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من المخططات التهويدية المتصاعدة بالقدس والمسجد الأقصى

&quot;الخارجية&quot;: نطالب مجلس الأمن بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال وترجمة الأقوال لأفعال

"الخارجية": نطالب مجلس الأمن بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال وترجمة الأقوال لأفعال

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة خلال اقتحام جنين

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة خلال اقتحام جنين

اشتية: الإفراج عن ماهر يونس ومن قبله كريم يؤكد حتمية انتصار السجين على السجان

اشتية: الإفراج عن ماهر يونس ومن قبله كريم يؤكد حتمية انتصار السجين على السجان

&quot;المبادرة الوطنية&quot;: إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

"المبادرة الوطنية": إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

ما هي شروط حضور حفل الفنان محمد منير في دبي؟

ما هي شروط حضور حفل الفنان محمد منير في دبي؟

شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها من خلال علبة &quot;مربى فراولة&quot;

شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها من خلال علبة "مربى فراولة"

بالصور: بلاغ ضد محمد رمضان بالنيابة العامة لهذا السبب

بالصور: بلاغ ضد محمد رمضان بالنيابة العامة لهذا السبب

شاهد: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وملفتة

شاهد: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وملفتة

كم بلغت إيرادات فيلم &quot;نبيل الجميل&quot; لمحمد هنيدي؟

كم بلغت إيرادات فيلم "نبيل الجميل" لمحمد هنيدي؟

صورة: منة فضالي تثير التساؤلات برسالة غامضة

صورة: منة فضالي تثير التساؤلات برسالة غامضة

فيديو: هنا الزاهد توجّه سؤالاً محرجاً للمذيعة لينا الطهطاوي

فيديو: هنا الزاهد توجّه سؤالاً محرجاً للمذيعة لينا الطهطاوي

شاهد: سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة في شوارع تونس

شاهد: سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة في شوارع تونس

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

عربي

للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

للمرة الحادية عشر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي