قتيل و60 إصابة في تدافع بمحيط ملعب البصرة قبيل نهائي "خليجي 25"





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن مشجعاً لقي مصرعه وأصيب 60 آخرون، اليوم الخميس، إثر تدافع بمحيط ملعب (جذع النخلة) في محافظة البصرة جنوبي العراق، والذي يستضيف اليوم نهائي بطولة كأس الخليج بين العراق وسلطنة عمان.ونقلت الوكالة العراقية عن مصدر طبي، أن هناك حالات حرجة بين المصابين.وتشهد المدينة الرياضية في البصرة اليوم إقامة مباراة منتخب العراق أمام نظيره العماني في نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25.وانطلقت البطولة بالبصرة في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات هي: العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن.من جانبها، ناشدت وزارة الداخلية العراقية المشجعين عدم التوجه إلى ملعب جذع النخلة في البصرة إلا حاملي البطاقات لتجنب التدافع.ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر، قولها: "إن ملعب جذع النخلة الذي سيستضيف المبارة النهائية لبطولة "خليجي 25" ممتلئ بالكامل الآن (أي قبل نحو 6 ساعات من انطلاقة المباراة)".وقد وصل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى محافظة البصرة ليعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة، ودعا السوداني المواطنين في البصرة إلى تقديم العون والمؤازرة لدعم الجهات المعنية ببطولة "خليجي 25".والاثنين الماضي، تأهل منتخب سلطنة عمان إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره البحريني بهدف قاتل، بينما تمكن صاحب الأرض المنتخب العراقي من الفوز على المنتخب القطري بهدفين لواحد.