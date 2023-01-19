عقب أحداث جنين.. الاحتلال يرفع مستوى التأهب في غلاف غزة



واستشهد، فجر اليوم الخميس، مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.



وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن جواد فريد بواقنة (57 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الصدر، والمواطن أدهم محمد باسم جبارين (28 عاماً) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن أطلقها عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين نجم عنها أيضاً إصابة ثلاثة شبان بجراح متفاوتة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (14) الإسرائيلية، بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب في غلاف غزة، في أعقاب أحداث جنين فجر اليوم الخميس.