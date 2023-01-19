وزيرة الصحة تدين إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، فجر اليوم الخميس، النار، بشكل مباشر على مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.وأدنت وزيرة الصحة مي الكيلة جريمة الاحتلال باستهداف المستشفى وتهديد حياة المرضى، مشيرة إلى أن هذه الاعتداء ليس الأول على الطواقم الطبية والمستشفيات.وطالبت الكيلة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المرافق الطبية والصحية التي كفل القانون الدولي حمايتها حتى في أوقات الحروب والصراعات.من جانبه، أكد مدير المستشفى وسام بكر أن رصاص الاحتلال اخترق نوافذ غرفة غيار تمريض الأطفال، وغرفة الاجتماعات لأطباء الأطفال.وأضاف أن "العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات في صفوف المرضى الأطفال والطواقم الطبية والصحية".