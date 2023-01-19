عاجل

  • محافظ البصرة: مسؤولو كأس الخليج أبلغونا بإمكانية نقل المباراة النهائية إلى بلد ثان إذا استمر الوضع كما هو

  • وكالة الأنباء العراقية: مقتل شخص وإصابة 60 من المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة

مباشر | تغطية صحفية: الأسير ماهر يونس يتنفس الحرية بعد 40 عاماً


شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تدين إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي

وزيرة الصحة تدين إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي
جانب من آثار الرصاص في مستشفى جنين الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، فجر اليوم الخميس، النار، بشكل مباشر على مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

وأدنت وزيرة الصحة مي الكيلة جريمة الاحتلال باستهداف المستشفى وتهديد حياة المرضى، مشيرة إلى أن هذه الاعتداء ليس الأول على الطواقم الطبية والمستشفيات.

وطالبت الكيلة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المرافق الطبية والصحية التي كفل القانون الدولي حمايتها حتى في أوقات الحروب والصراعات.

من جانبه، أكد مدير المستشفى وسام بكر أن رصاص الاحتلال اخترق نوافذ غرفة غيار تمريض الأطفال، وغرفة الاجتماعات لأطباء الأطفال.

وأضاف أن "العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات في صفوف المرضى الأطفال والطواقم الطبية والصحية".



أخبار ذات صلة

عقب أحداث جنين.. الاحتلال يرفع مستوى التأهب في غلاف غزة

عقب أحداث جنين.. الاحتلال يرفع مستوى التأهب في غلاف غزة

وزيرة الصحة تدين إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي

وزيرة الصحة تدين إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي

الرئيس عباس: الأسير ماهر يونس يمثل رمزاً من رموز شعبنا وأحرار العالم

الرئيس عباس: الأسير ماهر يونس يمثل رمزاً من رموز شعبنا وأحرار العالم

&quot;الخارجية&quot;: نطالب مجلس الأمن بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال وترجمة الأقوال لأفعال

"الخارجية": نطالب مجلس الأمن بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال وترجمة الأقوال لأفعال

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة خلال اقتحام جنين

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة خلال اقتحام جنين

اشتية: الإفراج عن ماهر يونس ومن قبله كريم يؤكد حتمية انتصار السجين على السجان

اشتية: الإفراج عن ماهر يونس ومن قبله كريم يؤكد حتمية انتصار السجين على السجان

&quot;المبادرة الوطنية&quot;: إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

"المبادرة الوطنية": إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;المبادرة الوطنية&quot;: إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

"المبادرة الوطنية": إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

(حماس) تعلق على شهداء جنين فجر اليوم

(حماس) تعلق على شهداء جنين فجر اليوم

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم؟

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم؟

منظمة أميركية إسرائيلية تنفذ حملة تشهير ضد طلبة فلسطينيين أميركيين

منظمة أميركية إسرائيلية تنفذ حملة تشهير ضد طلبة فلسطينيين أميركيين

الأسير ماهر يونس حراً طليقاً بعد 40 عاماً في سجون الاحتلال

الأسير ماهر يونس حراً طليقاً بعد 40 عاماً في سجون الاحتلال

اشتية يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم

اشتية يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم

منوعات

شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها من خلال علبة &quot;مربى فراولة&quot;

شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها من خلال علبة "مربى فراولة"

بالصور: بلاغ ضد الفنان محمد رمضان بالنيابة العامة لهذا السبب

بالصور: بلاغ ضد الفنان محمد رمضان بالنيابة العامة لهذا السبب

شاهد: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وملفتة

شاهد: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وملفتة

كم بلغت إيرادات فيلم &quot;نبيل الجميل&quot; لمحمد هنيدي؟

كم بلغت إيرادات فيلم "نبيل الجميل" لمحمد هنيدي؟

صورة: منة فضالي تثير التساؤلات برسالة غامضة

صورة: منة فضالي تثير التساؤلات برسالة غامضة

فيديو: هنا الزاهد توجّه سؤالاً محرجاً للمذيعة لينا الطهطاوي

فيديو: هنا الزاهد توجّه سؤالاً محرجاً للمذيعة لينا الطهطاوي

شاهد: سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة في شوارع تونس

شاهد: سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة في شوارع تونس

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب من أحد متابعيها

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب من أحد متابعيها

عربي

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري