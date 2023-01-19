إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة خلال اقتحام جنين



والشهيدان هما: جواد فريد حسين بواقنة (58 عاماً) وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية، وأب لستة أولاد، والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاماً)، وكلاهما من مخيم جنين.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بإصابة جنديين إسرائيليين، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل الشبان الفلسطينيين في جنين، الليلة الماضية.وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن "جنديين إسرائيليين أصيبا الليلة الماضية جراء انفجار عبوة ألقيت على جيب عسكري خلال النشاط العسكري للجيش في جنين".وأشار الموقع إلى أن إحدى الإصابات استدعت الدخول للمستشفى، فيما عولجت الإصابة الثانية في المكان.وكانت مواجهات عنيفة اندلعت، الليلة الماضية في مخيم جنين، أدت لاستشهاد مواطنيْن، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال، واعتقال عدة شبان.