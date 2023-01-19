اشتية: الإفراج عن ماهر يونس ومن قبله كريم يؤكد حتمية انتصار السجين على السجان

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الخميس، الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وعموم أبناء شعبنا في الوطن والشتات، بتحرر الأسير ماهر يونس، بعد (40 عاماً) في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.وقال اشتية في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "تنسم ماهر ومن قبله كريم يونس عبق الحرية بعد أن كابدوا عذاب السجن وقهر السجان لمدة 40 عاما، يؤكد حتمية انتصار السجين على السجان، والحرية على زرد السلاسل، والضوء على العتمة".وأعرب اشتية عن أمله بالإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي.