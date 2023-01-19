مباشر | تغطية صحفية: الأسير ماهر يونس يتنسم الحرية بعد 40 عاماً في سجون الاحتلال


شؤون فلسطينية

"المبادرة الوطنية": إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

"المبادرة الوطنية": إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي
الأسير المحرر ماهر يونس
رام الله - دنيا الوطن
أعربت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن الفرحة العارمة التي عمت فلسطين بإطلاق سراح عميد الاسرى الأسير البطل ماهر يونس بعد قضائه أربعين عاما في سجون الاحتلال و معتقلاته.

وأشادت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالصمود البطولي الذي جسده المناضل ماهر يونس طيلة السنوات الاربعين متنقلا من سجن الى آخر . وقالت المبادرة ان صمود ماهر يونس بعث الأمل في نفوس الالاف من الاسرى الفلسطينيين من بينهم عشرات المرضى و الاطفال والنساء و الكبار في السن الذين يتطلعون إلى يوم حريتهم. 

وإذ تستقبله فلسطين اليوم حرا طليقا وعزيمته صلبة لم تنكسر رغم ما عاناه في الأسر من حرمان لأبسط الحقوق الانسانية امتد لاربعة عقود متواصلة واجه ما يواجهه أسرانا البواسل من إهمال طبي متعمد و عزل إنفرادي و ظروف اعتقالية صعبة و مريرة و إجراءات تعسفية تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم بدوافع انتقامية عنصرية . 

وأضافت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن حرية ماهر يونس لن تكتمل الا بحرية كافة اسرانا القابعين في سجون الاحتلال و معتقلاته.

و في هذا السياق فإنها تؤكد على ضرورة الاستمرار بالنضال دعما و إسنادا لهم و لصمودهم و عدم تركهم وحدهم يواجهون البطش و الحرمان والتنكيل ومضاعفة الجهود المبذولة نحو إطلاق أوسع الحملات التضامنية لمؤازرتهم و إسنادهم و إبقاء و تفعيل قضيتهم في الهيئات و المحافل الدولية و بما يكفل التخفيف من معاناتهم سعيا من اجل اطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط . 

و دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ابناء شعبنا الفلسطيني لمزيد من المشاركة في الفعاليات المساندة لاسرانا البواسل وفاء لتضحياتهم العظيمة و اعتزازا بصمودهم و الوقوف عن كثب لكشف حقيقة إجرام الاحتلال بحقهم في الأسر و خارجه و كذلك برفع اعلام فلسطين بكثافة في مختلف انحاء فلسطين خاصة في بلداتنا و مدننا في الداخل الفلسطيني رفضا لمحاولات الفاشي بن غفير تكريس العنصرية و فرضها على شعبنا الصامد. 

وتوجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتحية لعائلة الاسير المحرر البطل ماهر يونس في بلدة عرعرة في المثلث بفلسطين التي استقبلت و احتفلت بالافراج عن ابن عمه الاسير البطل كريم يونس و لعوائل الاسرى البواسل و لكافة اللجان و الهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن الاسرى مؤكدة ان الانتصار و الوفاء الحقيقي لهم و لقضيتهم العادلة لا يتحقق الا باستعادتنا للوحدة الوطنية و انهاء الانقسام و الالتفاف حول البرنامج الكفاحي الموحد و المقاوم لطرد و انهاء وجود الاحتلال و نظامه العنصري الفاشي في فلسطين. 

الحرية لابطال الحرية أسرانا البواسل و المجد لهم و للشهداء صناع المجد و النصر لشعبنا الفلسطيني الصامد. 

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