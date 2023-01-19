عاجل

  • القناة (14) الإسرائيلية: قوات كبيرة من الشرطة تجري عمليات بحث عن فلسطينيين اثنين في نتانيا يعتزمان تنفيذ عملية

مباشر | تغطية صحفية: الأسير ماهر يونس يتنسم الحرية بعد 40 عاماً في سجون الاحتلال


دولي

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة مطلع فبراير

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة مطلع فبراير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام نيوزيلندية، اليوم الخميس، نيّة رئيسة وزراء البلاد تقديم استقالتها والتنحي من منصبها مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، خلال تصريح صحفي "ببساطة.. لم تعد لدي طاقة كافية للاستمرار في السلطة أربع سنين إضافية".

وخرجت أرديرن بهذا الإعلان المفاجئ خلال أول مؤتمر صحفي لها في عام 2023، وقالت وهي تبكي "كوني رئيسة للوزراء كان أعظم شرف في حياتي، وأود أن أشكر النيوزيلنديين على الامتياز الهائل لقيادة البلاد على مدى السنوات الخمس والنصف الماضية". وفق (الجزيرة نت)

وانتخبت أرديرن (42 عاما) رئيسة للوزراء عام 2017 عن عمر 37 عاما، وهي واحدة من أصغر رئيسات الحكومات في العالم، والثانية فقط التي تصبح أُمّا وهي لا تزال في منصبها.

وقالت أرديرن "مع تولي مثل هذا الدور المتميز تأتي المسؤولية، بما في ذلك مسؤولية معرفة متى تكون الشخص المناسب للقيادة، وأيضا عندما لا تكون كذلك".

وأضافت أن هذا الدور أخذ منها "الكثير"؛ فبالإضافة إلى القضايا طويلة الأجل مثل الإسكان وفقر الأطفال وتغير المناخ، كان عليها أيضا التعاطي مع هجوم إرهابي محلي وثوران بركاني وجائحة وأزمة اقتصادية تلت ذلك.

وقالت "لا يمكنك ولا يجب عليك القيام بالمهمة ما لم يكن لديك خزان ممتلئ، بالإضافة إلى احتياطي قليل لتلك التحديات غير المخطط لها وغير المتوقعة التي تأتي حتما".

وأضافت "القرارات التي كان لا بد من اتخاذها كانت ثابتة وثقيلة، وتابعت "أعرف ما تتطلبه هذه المهمة، وأعلم أنه لم يعد لدي ما يكفي في الخزان لتحقيق العدالة، الأمر بهذه البساطة".

وستدخل استقالتها حيز التنفيذ بمجرد تعيين رئيس وزراء جديد، في حين سيجرى تصويت حزبي لانتخاب زعيم جديد لحزب العمال الأحد المقبل.

أخبار ذات صلة

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة مطلع فبراير

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة مطلع فبراير

هرتسوغ يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

هرتسوغ يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

الخارجية الأميركية: ملتزمون بإبقاء السفارة في القدس

الخارجية الأميركية: ملتزمون بإبقاء السفارة في القدس

لبيد يدعو لمظاهرات واسعة ضد &quot;جنون&quot; حكومة نتنياهو

لبيد يدعو لمظاهرات واسعة ضد "جنون" حكومة نتنياهو

الرئيس البرازيلي يعفي 13 عسكريا في إطار حملته لتطهير الأجهزة الأمنية

الرئيس البرازيلي يعفي 13 عسكريا في إطار حملته لتطهير الأجهزة الأمنية

ردود فعل سياسية إسرائيلية قوية على قرار إلغاء تعيين درعي

ردود فعل سياسية إسرائيلية قوية على قرار إلغاء تعيين درعي

لبيد: إذا لم يُطرد درعي ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة

لبيد: إذا لم يُطرد درعي ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة

محكمة إسرائيلية تقرر إلغاء تعيين أرييه درعي وزيراً في حكومة نتنياهو

محكمة إسرائيلية تقرر إلغاء تعيين أرييه درعي وزيراً في حكومة نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;المبادرة الوطنية&quot;: إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

"المبادرة الوطنية": إطلاق سراح الأسير البطل ماهر يونس انتصار لإرادة الصمود والتحدي

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم؟

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم؟

منظمة أميركية إسرائيلية تنفذ حملة تشهير ضد طلبة فلسطينيين أميركيين

منظمة أميركية إسرائيلية تنفذ حملة تشهير ضد طلبة فلسطينيين أميركيين

اشتية يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم

اشتية يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم

اشتية: أبناء شعبنا مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير

اشتية: أبناء شعبنا مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير

الخطيب يدعو لحشد كل الطاقات لحماية الأقصى من مخططات الاحتلال

الخطيب يدعو لحشد كل الطاقات لحماية الأقصى من مخططات الاحتلال

أول تعقيب من حماس على التزام الخارجية الأمريكية بإبقاء سفارتها بالقدس

أول تعقيب من حماس على التزام الخارجية الأمريكية بإبقاء سفارتها بالقدس

(أونروا) توقف رئيس اتحاد العاملين بالضفة عن العمل.. والمؤتمر العام يهدد بالتصعيد

(أونروا) توقف رئيس اتحاد العاملين بالضفة عن العمل.. والمؤتمر العام يهدد بالتصعيد

منوعات

كم بلغت إيرادات فيلم &quot;نبيل الجميل&quot; لمحمد هنيدي؟

كم بلغت إيرادات فيلم "نبيل الجميل" لمحمد هنيدي؟

صورة: منة فضالي تثير التساؤلات برسالة غامضة

صورة: منة فضالي تثير التساؤلات برسالة غامضة

فيديو: هنا الزاهد توجّه سؤالاً محرجاً للمذيعة لينا الطهطاوي

فيديو: هنا الزاهد توجّه سؤالاً محرجاً للمذيعة لينا الطهطاوي

شاهد: سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة في شوارع تونس

شاهد: سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة في شوارع تونس

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب من أحد متابعيها

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب من أحد متابعيها

برنامج &quot;الدحيح&quot; للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون المشهد

برنامج "الدحيح" للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون المشهد

صور: انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ملكات المحجبات العرب وإفريقيا بعد توقف عامين

صور: انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ملكات المحجبات العرب وإفريقيا بعد توقف عامين

لماذا خلعت أصالة الحذاء خلال حفل السعودية؟

لماذا خلعت أصالة الحذاء خلال حفل السعودية؟

عربي

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري