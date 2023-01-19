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شؤون فلسطينية

(حماس) تعلق على شهداء جنين فجر اليوم

(حماس) تعلق على شهداء جنين فجر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على اسشهاد مواطنيْن خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، فجر اليوم الخميس.

ونعت حماس في بيان صحفي، شهيدي مخيم جنين، الشهيد جواد فريد حسين بواقنة (58 عامًا)، والشهيد أدهم محمد باسم جبارين (27 عامًا)

وقالت (حماس): "إذ نتقدم بالتعزية من ذوي الشهيدين وأهلنا في مخيم جنين الصامد المرابط؛ لنشيد بتصدي مجاهدي كتائب القسّام والمقاومين الأبطال من مختلف الفصائل لعدوان الاحتلال الفاشي الغاشم على جنين ونابلس وكل مدننا بالضفة الغربية المحتلة".

وأضافت: "إنّ هذا العدوان سيزيد إصرار شعبنا على المقاومة والدفاع عن نفسه وحقوقه ومقدساته، ولن يرهب أبطالنا الذين تعاهدوا على فداء المسجد الأقصى المبارك بأرواحهم، ولينتظر الاحتلال ومستوطنيه ما يسوء وجوههم ويقضّ مضاجعم حتى زوالهم عن أرضنا ومقدساتنا".

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