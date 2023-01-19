قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية، فجر اليوم، الخميس.





واعتقلت القوات من مدينة جنين الشاب حسن الزغل، ومالك استيتي، والشقيقين أوس وهاني أبو زينة.



ومن بلدة بيت أُمر شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين الصليبي بعد مداهمة منزله.





كما وداهمت قوات الاحتلال منزل الشاب وجدي سامر البدن (19عاما)، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.





واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عزمي بني عودة بعد مداهمة منزله في بلدة طمون قرب طوباس، والشاب صدام سعيد شقير شواهين من ذات البلدة.

رام الله - دنيا الوطن