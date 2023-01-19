منظمة أميركية إسرائيلية تنفذ حملة تشهير ضد طلبة فلسطينيين أميركيين

رام الله - دنيا الوطننفذت منظمة أميركية مؤيدة لإسرائيل حملة تشهير بحق طلبة أميركيين فلسطينيين في جامعة باركلي بولاية كاليفورنيا، وذلك عبر لوحات إعلانية على مركبات، تحمل أسماء الطلبة وتتهمهم بمعاداة السامية.وقامت منظمة وتسمى (Accuracy in Media)، التابعة للوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، بتنظيم الحملة الإعلانية من أمام منازل الطلبة الذين يعيشون في ولاية تكساس.وتأتي الحملة المنظمة ضد الطلبة الفلسطينيين على ضوء قيام تحالف عريض من المنظمات الطلابية في جامعة باركلي برفض مشاركة أي مؤيد لجرائم إسرائيل في أي نشاطات جامعية.