تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأحد

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-9 17-9 17-9 بيت لحم 17-9 17-9 17-9 رام الله والبيرة 16-8 16-8 16-8 طولكرم 21-12 21-12 21-12 نابلس 19-10 19-10 19-10 قلقيلية 21-12 21-12 21-12 جنين 21-10 21-10 21-10 سلفيت 17-9 17-9 17-9 طوباس 22-11 22-11 22-11 روابي 18-9 18-9 18-9 الخليل 15-8 15-8 15-8 غزه 20-13 20-13 20-13 أريحا 24-14 24-14 24-14 خانيونس 20-13 20-13 20-13 الأغوار الشمالية 22-12 22-12 22-12 رفح 21-12 21-12 21-12

رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد عن حالة الطقس في فلسطين حيث يكون الجو صافياً وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وعن حالة الطقس هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافياً وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: