شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم

اشتية يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري. 

وهنأ رئيس الوزراء أعضاء الغرفة التجارية بفوزهم ونيلهم ثقة الناخبين، ضمن انتخابات الغرف التجارية التي جرت مؤخرا في عدة محافظات، وستجرى في محافظات أخرى لتشمل كافة محافظات الوطن، متمنيا لهم التوفيق في عملهم ورفعة المحافظة على الصعيد الاقتصادي.

واطلع اشتية على الواقع الاقتصادي في محافظة بيت لحم، وأهم احتياجات الغرفة التجارية للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة، لاسيما بعد تبعات جائحة كورونا التي تركت أثرا كبيرا على الاقتصاد في العالم وفلسطين.

وأكد رئيس الوزراء أن بيت لحم تشكل عنوان السياحة في فلسطين، مشيرا الى أن الحكومة عملت على عدة برامج ومشاريع للخروج من تبعات جائحة كورونا، والتي ساهمت في عودة النمو الاقتصادي والخروج من هذه التبعات.

ودعا اشتية رجال الأعمال الى الاستفادة من الأموال والصناديق المخصصة للقطاع الخاص في البنوك، مشددا على متانة الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

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