شؤون فلسطينية

اشتية: أبناء شعبنا مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير

اشتية: أبناء شعبنا مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الأرمن مكون رئيسي في فلسطين، والأرمن عانوا الهجرة كباقي أبناء شعبنا، فأبناء شعبنا مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير ويعيشون تحت نفس الظروف".

جاء ذلك خلال مشاركته، مساء اليوم الأربعاء، في حفل استقبال بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني، في قاعة الأرمن بكنيسة المهد في بيت لحم، بحضور بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس وسائر الأراضي المقدسة نورهان مانوغيان، ورئيس دير الأرمن في بيت لحم الأب أسبيد باليان، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة لأبناء شعبنا من الأرمن للبقاء في فلسطين وعدم الهجرة "ليبقى مجتمعنا مميزا بتركيبته الثقافية والدينية".

وهنأ اشتية باسم الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء أبناء شعبنا من الأرمن بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، قائلا: "نحتفل تحت سقف واحد في بيت لحم مهد السيد المسيح، توأم القدس معراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام".

يذكر أن الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والغطاس في 19 كانون الثاني/ يناير من كل عام.

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