الخطيب يدعو لحشد كل الطاقات لحماية الأقصى من مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48، لحشد كل الطاقات من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك من مخططات الاحتلال.وأوضح الخطب أن إسرائيل لن تكون قادرة على الوقوف أمام حق الأمة الإسلامية في القدس والأقصى، إذا تم حشد كل الطاقات لحماية المسجد المبارك.وحذر من وجود توجه لدى الاحتلال لاقتطاع جزء من الساحة الشرقية في المسجد الأقصى تمتد من المصلى المرواني جنوباً إلى باب الرحمة شمالاً، وتخصيصها لصلاة المستوطنين.ونبه إلى أن تصاعد الاقتحامات للمسجد تأتي لتهيئة الرأي العام بإمكانية صلاة غير المسلمين في الأقصى.وأكد الخطيب صعوبة الواقع في الأقصى، داعياً لتربية الأبناء على حب المسجد المبارك حتى يكونوا سنده وعدته.وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني هو رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى، الذي يعتبر قضية إسلامية جامعة.