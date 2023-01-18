وزير الداخلية يبحث مشروع إنشاء مركز للأمن العام في منطقة الجامعة العربية الأمريكية بجنين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، مع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مشروع إنشاء مركز للأمن العام في منطقة الجامعة العربية الأمريكية.وخلال اجتماعه مع المحافظ الرجوب في دار المحافظة، تطرق وزير الداخلية إلى آليات إنشاء مركز للأمن العام في منطقة الجامعة، بهدف تعزيز الأمن والأمان والسلم الأهلي والنظام في محيط الحرم الجامعي، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس.كما تفقد هب الريح رفقة الرجوب، قطعة الأرض المقترحة لإقامة المركز، خلال زيارتهما للجامعة العربية الأمريكية، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية مؤيد أبو صاع، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية محمد آسيا، ومستشار رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير عدلي صالح.وفي سياق متصل، ترأس وزير الداخلية بحضور الرجوب، اجتماعا لقادة وممثلي الأجهزة الأمنية في المحافظة في مقر قيادة الأمن الوطني، بحضور قائد منطقة جنين العميد ركن محمد الأعرج.وبحث الاجتماع، الوضع الأمني الداخلي في المحافظة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز حالة السلم الأهلي بما يحفظ كرامة المواطن وصون حقوقه.