شؤون فلسطينية

أول تعقيب من حماس على التزام الخارجية الأمريكية بإبقاء سفارتها بالقدس

أول تعقيب من حماس على التزام الخارجية الأمريكية بإبقاء سفارتها بالقدس
حازم قاسم
رام الله - دنيا الوطن
عقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء، على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بإبقاء سفارتها في مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: "إعلان الخارجية الأمريكية التزامها بإبقاء سفارتها في مدينة القدس، يؤكد إصرار إدارة بايدن على الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية السابقة".

وأضاف قاسم "واشنطن شريكة في العدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، وأنها تواصل انتهاكها للقانون والقرارات الدولية ومعاداة شعوب أمتنا العربية والإسلامية بدعمها الكامل للاحتلال والتغطية على جرائمه".

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