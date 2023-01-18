وزر المالية السعودي: مساعدات المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.وأضاف الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، اليوم الأربعاء "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات". بحسب موقع "العربية".وتابع "المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".