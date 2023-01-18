هرتسوغ يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي





وذكرت (قناة i24 news) الإسرائيلية أن هرتسوغ رحب بسوليفان قائلا: "نرحّب بمستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، وهو صديق عظيم لإسرائيل وخبير كبير في شؤون العالم والأمن وشؤون الشرق الأوسط.



وأضاف: "أتيت إلينا في الوقت الملائم، حيث كلانا يواجه العديد من التحديات المشتركة. أرحب بكم من صميم القلب في بلدنا".



وعقد الرئيس هرتسوغ ومستشار الأمن القومي الأمريكي اجتماعا موسعا بمشاركة مستشاريهما، وبعد ذلك عقدا اجتماعا خاصا ناقشا الشراكة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة، كقضية مشتركة بين الأحزاب والحكومات، وسبل تعميق التعاون الاستراتيجي بين بلديهما.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية.