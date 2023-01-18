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وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت
لبنان
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد قضائي فرنسي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت خلال زيارة هدفها الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها.

وأضاف مسؤول قضائي أن وفدا فرنسيا يتضمن قاضيين مكلفين بتحقيق فرنسي حول الانفجار التقى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت في اجتماعين استمر أحدهما أربع ساعات، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح المسؤول أن بيطار "فنّد المراحل التي قطعها التحقيق وما تبقّى منه والعراقيل التي تواجهه منذ أكثر من عام"، لكنه "رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملفّ بفعل دعاوى الرد المقامة ضدّه".

وكان من المفترض أن يصل الوفد الفرنسي إلى بيروت الأسبوع المقبل، لكن جرى تقريب الموعد. وليس واضحا متى سيغادر الوفد، الذي وصل قبل يومين إلى بيروت، وما إذا كان سيعقد اجتماعات إضافية في لبنان، حسب الوكالة.

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